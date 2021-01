Al Grande Fratello Vip 5 Dayane Mello ha fatto una dolorosa e scioccante confessione sul suo passato: la modella avrebbe tentato il suicidio.

Dopo settimane di tensioni al Grande Fratello Vip, Dayane Mello si è confessata a cuore aperto con Mario Ermito rivelandogli di aver tentato il suicidio quando aveva 16 anni. La modella non ha fatto segreto di aver vissuto un’infanzia difficile, segnata da continui abusi e dai problemi economici dei genitori. “A sedici anni mio papà mi ha picchiato e ho preso tutte le medicine per morire. Mi hanno portata in ospedale. Ho imparato ad amare la mia vita molto dopo”, ha dichiarato l’ex compagna di Stefano Sala.

Dayane Mello: la confessione sul suicidio

Con gli occhi gonfi di lacrime Dayane Mello ha rievocato al GF Vip uno dei periodi più bui della sua vita ripercorrendo il momento in cui da adolescente tentò di togliersi la vita ingoiando le pillole della nonna. La modella ha dichiarato che in seguito si sarebbe sottoposta ad un percorso di psicoterapia che l’avrebbe aiutata ad uscire dalla depressione.

Dayane Mello

Dayane Mello non ha fatto segreto di aver vissuto un’infanzia complicata in Brasile, dove lei e i suoi 10 fratelli sarebbero stati costretti a crescere da soli: “Vivevamo in una casetta delle dimensioni della sauna con altri tre fratelli senza mangiare per una settimana. Lei (la madre ndr.) faceva la prostituta. Io ero piena di pidocchi, tutta sporca e magra magra. (…) Abbiamo vissuto la fame e la povertà”, ha raccontato Dayane nel reality show.

Il lato fragile della modella

Con la confessione drammatica sulla sua infanzia Dayane Mello ha mostrato per la prima volta il suo lato fragile al GF Vip dopo che, nelle ultime settimane, si era attirata contro non poche critiche per il suo comportamento con l’amica Rosalinda Cannavò (con cui si è riappacificata nel corso dell’ultima diretta) e con le sue rivelazioni a proposito del presunto tradimento ai danni di Andrea Zelletta da parte della fidanzata Natalia Paragoni (e presto smentito da parte di entrambi).