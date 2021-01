Solange, all’anagrafe Paolo Bucinelli, è scomparso a 68 anni nella sua casa di Collesalvetti a causa di un malore.

Il mondo dello spettacolo piange Solange, alias Paolo Bucinelli, il sensitivo che si era affermato come personaggio tv a partire dagli anni ’80. Dopo un primo malore accusato il 2 gennaio (per problemi glicemici) Solange si era recato in ospedale per poi essere dimesso poche ore dopo. Nei giorni successivi il suo amico Nicola Rossi – a quanto riporta Il Telegrafo Livorno – allarmatosi per via delle mancate risposte del sensitivo al telefono, ha allertato i vigili del fuoco che, dopo aver sfondato la porta d’ingresso, hanno rinvenuto l’uomo ormai morto nel suo appartamento di Collesalvetti.

Solange è morto: lutto nel mondo dello spettacolo

Il sensitivo Solange è scomparso a 68 anni per cause naturali nel suo appartamento di Collesalvetti, dove abitava da solo da quando era scomparsa sua madre. Pochi giorni prima della sua scomparsa si era recato in ospedale e, a quanto riporta Il Fatto Quotidiano, sarebbe stato dimesso il giorno stesso dopo che i medici avrebbero appurato in lui dei comuni problemi glicemici.

Pochi giorni più tardi ad allertare i soccorsi per via delle mancate risposte di Solange sarebbe stato un amico. I vigili del fuoco, una volta entrati nell’appartamento, avrebbero potuto solo constatare la tragica scomparsa del sensitivo e personaggio tv.

Il post apparso sui social dopo la sua scomparsa

Sui canali social del sensitivo, a poche ore dalla sua scomparsa, è stato scritto un post indirizzato ai suoi fan, che si sono riversati sulle sue pagine esprimendo il loro cordoglio e il loro affetto nei suoi confronti. “La morte è una Sorpresa che rende Inconcepibile il Concepibile, io sono sempre stato così e anche in questo vi ho voluto sorprendere”, si legge nel messaggio.

Tra coloro che hanno commentato il post anche tanti amici e colleghi del mondo dello spettacolo: tra loro anche Loredana Lecciso e Anna Tedesco, che hanno riempito di cuoricini i loro commenti. Anche Matteo Salvini ha commentato la notizia della scomparsa di Solange scrivendo un post via social: “Molto dispiaciuto alla notizia della scomparsa di Solange, che ricordo con grande simpatia. Un commosso abbraccio di vicinanza ai suoi cari e ai suoi amici.”

Mentre Massimo Boldi ha scritto via social: “Povero Paolo detto Solange mi dispiace molto. Ma tu non hai colpe. Ora vola sereno e senza dolori. Quelli lasciali stare.”

