C’era anche Stefano De Martino al party di Emma Marrone per il lancio del suo disco. Molti hanno storto il naso. Ecco perché.

Quando si parla di Stefano De Martino, molto spesso, si tende a creare polemica o enfatizzare tutto. Ecco perché non c’è da stupirsi se qualche utente ha storto il naso vedendolo al recente party di Emma Marrone, in occasione del lancio del suo ultimo disco. La ragione, però, non è tanto nella festa quanto la situazione non chiara della sua ex Belen…

Stefano De Martino al party di Emma: la polemica

Stefano De Martino

Non ci sono dubbi sul fatto che, dopo i dissapori passati, tra Stefano De Martino ed Emma sia tornato il sereno e che tra loro ci sia una importante amicizia. Al netto dei classici rumors che, ogni tanto, vorrebbero i due essere vicini, la realtà pare essere appunto quella di un sentimento tra amici.

La conferma è arrivata anche dalla recente partecipazione dell’ex ballerino di Amici al party organizzato dalla cantante in occasione del lancio del suo nuovo lavoro musicale.

Nelle stories Instagram dei due e, in generale, di coloro che erano presenti, infatti, è stato possibile vedere, stando a quanto riporta Leggo, la presenza appunto del conduttore alla festa.

Molte persone, però, hanno avuto da ridire sul comportamento dell’uomo. Diversi utenti, infatti, hanno giudicato indelicato il fatto che si sia presentato ad un’occasione di festa mentre erano in corso i vari rumors sulla presunta condizione di salute non positiva di Belen, sua ex e madre del figlio Santiago.

Non a tutti è piaciuta l’idea che De Martino abbia avuto un momento di vita mondana in una situazione di famiglia così delicata.

Di seguito, invece, un recente post Instagram del conduttore: