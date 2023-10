L’ex volto di Uomini e Donne, Andrea Damante, si è trasformato nel tempo. Il suo viso è molto diverso rispetto al passato.

Cosa è successo ad Andrea Damante e al suo volto? Questa la domanda che si pongono i suoi tanti fan, specie nell’ultimo periodo dopo che l’ex volto di Uomini e Donne si è mostrato, per alcuni, “troppo gonfio” e diverso rispetto al passato. Alcuni utenti hanno affondato il colpo parlando di chirurgia estetica sfuggita di mano…

Andrea Damante, per i fan è irriconoscibile

Diventato famoso per la partecipazione a Uomini e Donne dove si era fidanzato con Giulia De Lellis, nel corso degli anni Damante ha cambiato più volte settore lavorativo. Dopo essere stato solo influencer, ecco il ragazzo essersi fatto strada come Dj diventando bravo e molto richiesto.

Nell’ultimo periodo il ragazzo è stato visto in vari locali e anche a delle importanti sfilate. Ma è proprio durante queste uscite che moltissimi utenti del web hanno notato la sua trasformazione.

Per tanti, l’ex volto di Uomini e Donne è davvero “irriconoscibile”. Il motivo? Il suo viso si è trasformato rispetto al passato e risulterebbe, a detta loro, molto più gonfio e non normale.

Su X, ex Twitter, circolano delle foto di Damante con il viso gonfio e con dei lineamenti molto differenti rispetto a quelli del passato. Soprattutto a come tutti se lo ricordavano a Uomini e Donne. Per diverse persone “il botox gli sia sfuggito di mano”. I meno cattivi hanno, invece, ipotizzato che il ragazzo abbia “fatto qualche trattamento di chirurgia estetica o assunto qualche farmaco che l’ha fatto gonfiare…”.

Solo lui può sapere la verità. Vedremo se vorrà dire la sua o meno.

ma in che senso questo è Andrea Damante?????



che ha passato pic.twitter.com/u1XxZyjMuC — g (@zendayal0vebot) October 12, 2023

Di seguito anche un post Instagram del ragazzo dove si può vedere la situazione attuale dell’ex Uomini e Donne: