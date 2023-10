Sui social è spuntata una chat in cui sembra che i genitori di Heidi siano arrabbiati con il Grande Fratello e preoccupati per la figlia.

I social, si sa, non sempre sono attendibili. Anche in questo caso tutto va preso con le pinze ma da quello che sembra, i genitori di Heidi Baci, concorrente del Grande Fratello, sarebbero estremamente arrabbiati e preoccupati per come stanno andando le cose nella Casa. Il padre e la madre della ragazza, infatti, avrebbero espresso i loro timori per la storia, forse finta, della giovane con Massimiliano Varrese.

Heidi, i genitori contro il Grande Fratello

Alfonso Signorini

Nelle ultime ore, nella Casa del GF, non è certo passato inosservato l’avvicinamento di Heidi a Massimiliano Varrese. Nel corso della diretta della decima puntata, la ragazza è sembrata pronta a fare un ulteriore passo in avanti verso l’attore sottolineando come sia potrebbe presto lasciarsi andare.

Una situazione che non ha convinto tutto e che ha generato diverse polemiche sul web.

Proprio via social è arrivata l’opinione più dura, quella dei genitori della donna. Sebbene non ci siano conferme che si tratti proprio di dichiarazioni del papà e della mamma della concorrente, un utente su X ha condiviso quello che sembra essere il pensiero della famiglia.

“In famiglia siamo devastati da tutto questo e ci sentiamo con le mani legate”, si legge nel messaggio accostato ai genitori della ragazza. “Quest’uomo ha l’età di mio marito e letteralmente sta obbligando mia figlia sotto pressione a stare vicino a lui. Abbiamo chiesto diverse volte alla produzione di mandare il padre di Heidi a darle qualche consiglio, ma niente, nessuna risposta positiva adesso. Le ripeto ci sentiamo le mani legate e guardiamo terrorizzati la tv. A me riferiscono perché io non ho più il coraggio di guardare nulla. Mi sembra di vivere in un incubo”.

