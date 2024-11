Stefano De Martino continua a smentire il flirt con Alessia Marcuzzi, ma spuntano nuovi dettagli: la versione di Belen lo inchioda.

Dopo mesi di silenzio, nelle scorse ore si è tornato a parlare del presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Le voci avevano iniziato a circolare ai tempi in cui entrambi lavoravano a L’Isola dei Famosi, e le segnalazioni provenienti dal web avevano alimentato i rumors.

Ma durante un’intervista al Corriere della Sera, il conduttore di Affari Tuoi è tornato sull’argomento, senza confermare né smentire. Ma dopo le sue parole sono arrivate nuove indiscrezioni.

Stefano De Martino: le dichiarazioni riaccendono i dubbi

Interrogato sulla questione, De Martino ha risposto con una frase ambigua: “Ogni mese ce n’è una nuova. Però è vero che mi piace frequentare persone più grandi“.

La risposta del conduttore al Corriere della Sera ha riacceso i riflettori sulla storia già al centro di indiscrezioni in passato. Gabriele Parpiglia, noto giornalista, ha rivelato dettagli inediti risalenti al 2018, quando entrambi lavoravano a L’Isola dei Famosi.

Alessia Marcuzzi

Stefano De Martino: nuove rivelazioni

La recente intervista ha esplorato anche altri aspetti della vita del conduttore, tra cui i successi televisivi con Affari Tuoi e il percorso personale iniziato dai tempi di Amici. Tuttavia, il gossip ha rubato la scena, riportando in auge un presunto flirt tra De Martino e la Marcuzzi che, nel 2020, Belen aveva indirettamente confermato.

Secondo Parpiglia, la conferma di Belen Rodriguez sul flirt sarebbe un elemento cruciale che rafforzerebbe la veridicità di queste voci.

Durante il suo show su Studio 100, Parpiglia ha svelato ulteriori dettagli sul presunto flirt, raccontando di una conversazione con Alessia Marcuzzi in cui la conduttrice avrebbe negato l’indiscrezione, ma con toni che non hanno dissipato del tutto i dubbi.

L’episodio in questione risalirebbe al 2018, quando entrambi erano impegnati con L’Isola dei Famosi. “La verità è una, non c’erano le foto e non essendoci gli scatti una notizia ti può sembrare meno vera. Ma dopo tutti i dettagli è arrivata la conferma di Belen e vale più di una paparazzata” conclude Parpiglia.