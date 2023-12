Dopo l’annuncio di Simona Ventura e Giovanni Terzi sulle nozze, anche Stefano Bettarini ha dato il suo parere sulla sua ex.

Avevano annunciato che si sarebbero sposati nel 2024 e ora hanno pure comunicato la data del matrimonio. Siamo parlando di Simona Ventura e Giovanni Terzi che a ‘Ballando con le Stelle’ sono stati protagonisti di un momento davvero magico ed emozionante. In tanti, però, si sono chiesti cosa ne pensasse l’ex di Super Simo, Stefano Bettarini. La risposta è arrivata dai social.

Stefano Bettarini, il commento alle nozze Ventura-Terzi

Simona Ventura Stefano Bettarini

Nella scorsa puntata di ‘Ballando con le Stelle’, come detto, la Ventura e Terzi hanno annunciato le loro nozze che avverranno nel 2024 e, precisamente, la prossima estate, il 6 luglio. Una notizia che ha suscitato grande emozione nei telespettatori del programma e nei fan del web tra cui era presente pure l’ex marito della conduttrice, Stefano Bettarini appunto.

In tanti erano curiosi di sapere quale fosse il suo pensiero su questo matrimonio dato che lui e Super Simo condividono ben due figli. La risposta l’ha data l’ex calciatore che sui social ha scritto: “Viva l’amore”.

Insomma, l’uomo approva la scelta della ex e di Terzi di unirsi in matrimonio a conferma dell’ottimo rapporto che intercorre in famiglia.

La stessa Ventura aveva raccontato di recente sul rapporto con l’ex: “Ho passato anni difficili con i miei figli, anni duri, in cui loro mi accusavano, non capivano, ma io ho sempre spiegato loro che la verità dei sentimenti è importante. Quando non ci si ama più per me è finita lì, però poi ci si può voler bene lavorandoci, aiutandoci. Oggi con Stefano ci vogliamo bene e ce ne vorremo sempre”.

Di seguito anche un post Instagram del programma con le emozioni dei futuri sposi e i commenti dei fan: