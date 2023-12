A ‘Ballando con le Stelle’ è arrivata la proposta di matrimonio a Simona Ventura da parte di Giovanni Terzi. Le immagini emozionanti.

Non solo danza e musica. A ‘Ballando con le Stelle’, programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci si parla anche di amore. In modo particolare di quello tra Simona Ventura e Giovanni Terzi, entrambi concorrenti anche se in coppie separate. I due, in modo inatteso, sono stati protagonisti di una dolcissima proposta di matrimonio che l’uomo ha voluto fare alla showgirl in diretta tv svelando anche a data ufficiale delle nozze.

Simona Ventura, proposta di matrimonio da Giovanni Terzi

Non solo danza, come detto a ‘Ballando con le Stelle’ ma anche tante emozioni legate alla famiglia e agli amori. Protagonisti in particolare Simona Ventura e Giovanni Terzi che dopo essersi esibiti hanno avuto modo di raccontare alcune particolarità del loro privato, personale e di coppia.

Ed è proprio dopo questi racconti che il momento si è fatto ancora più dolce e romantico. Infatti, alla presenza dei genitori di Super Simo, ecco arrivare una tenerissima proposta di matrimonio.

Terzi, visibilmente emozionati e con la voce non proprio ferma, ha raccolto il coraggio e ha detto: “Ho capito che sei la donna che mi ha cambiato la vita, accogliendo anche tutti i miei difetti”. Da qui ecco l’anello per quella che è stata la proposta di nozze: “Il 6 di luglio, davanti a voi…se vuoi diventare mia moglie”.

Davanti a tutto lo studio di Ballando, con la padrona di casa Milly Carlucci in lacrime, ecco arrivare il “sì” detto dalla madre della Ventura.

Poi, ancora sulla data: “Il 6 luglio”, ha precisato Terzi. La Ventura si è limitata, presa dall’emozione, a dire: “Sì, va bene. Lo voglio”.

Di seguito anche il post su X della trasmissione con il momento molto dolce per la coppia andato in scena davanti ai genitori della futura sposa: