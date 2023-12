Ospiti a Verissimo le due note sorelle Rita e Lierka Rusic. Produttrici cinematografiche hanno parlato anche dell’ex marito di Rita, Vittorio Cecchi Gori.

Sabato 9 dicembre 2023, su Canale 5, nel salotto di Verissimo, sono ospiti le due sorelle Lierka e Rita Rusic. Le due donne hanno parlato di cinema ma anche del difficile rapporto con Vittorio Cecchi Gori, ex marito di Rita.

Il passato e il dolore



Da Silvia Toffanin rivediamo Rita Rusic, la donna che ha preso con determinazione i drammi della vita riuscendo ad ottenere anche giustizia. Di origini croate, in studio insieme a lei c’è anche l’amata sorella Lierka. Le due donne hanno un legame quasi embrionale tra loro, forse dovuto anche al passato doloroso che si sono lasciate alle spalle. A verissimo raccontano che la guerra e il campo profughi dove hanno vissuto è stato qualcosa di terribile. In quel luogo hanno visto e subito molti maltrattamenti. Loro erano bambine ma quei segni li sentono vivi ancora oggi nell’anima.

Il pensiero delle sorelle Rusic su Cecchi Gori



Le due produttrici croate hanno avuto un’infanzia davvero dura, vivendo in un campo profughi. A raccontarlo sono loro stesse, che hanno poi anche rivelato altri dettagli importanti delle loro vite private, in particolare Rita Rusic. Lierka Rusic si è lasciata andare e ha parlato del comportamento di Vittorio Cecchi Gori, criticandolo notevolmente: “Lui non ha mai fatto nessun riferimento a mia sorella Rita, in nessuna occasione o intervista. Così, sembra che il successo ottenuto lo abbia costruito in totale autonomia, eppure c’era anche mia sorella dietro ad alcune grandi produzioni” ha chiosato la Rusic in studio. La sorella ha poi aggiunto: “In questo modo sembra che abbia fatto tutto da solo. Cecchi Gori era gelosissimo, soprattutto se io ero sui giornali e se mi chiedevano interviste” ha concluso Rita.