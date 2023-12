Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’attrice Benedicta Boccoli che ha parlato del tumore e ha parlato dell’importanza della prevenzione.

Ospite a Verissimo Benedicta Boccoli, che entra in studio da Silvia Toffanin insieme a Vittoria Belvedere e Gabriella Germani. Le tre donne su Canale 5 presentano il loro nuovo spettacolo teatrale. Poco dopo, a una domanda della conduttrice sul suo stato di salute, la Boccoli risponde di star nuovamente lottando contro un altro tumore.

La diagnosi precoce ha salvato l’attrice

L’attrice racconta che il tumore l’aveva colpita, la prima volta, al seno ben 5 anni fa. Oggi, purtroppo, la malattia è ritornata ma, racconta Benedicta Boccoli, la diagnosi precoce l’ha salvata per tempo: ” Posso continuare a lavorare ogni giorno e impegnarmi senza pensieri nella mia carriera teatrale” confessa ai microfoni di Silvia Toffanin.

Benedicta Boccoli e la lotta col nuovo tumore



Ai microfoni di Verissimo, Boccoli racconta: “Mi sono operata lo scorso luglio e oggi sto facendo la radioterapia“, ha raccontato l’attrice. Poi con tranquillità e leggerezza ha aggiunto: “Non faccio la chemio, quindi non ho nemmeno perso i miei capelli”.

Dopo l’affermazione della Toffanin in merito alla bella notizia sulle cure, Benedicta ha anche aggiunto: “Sono stata molto fortunata, perché se lo avessero scoperto 6 mesi dopo ora sarei con la chemioterapia e senza capelli“, racconta quasi scherzando la Boccoli. Lei, invece, facendo solo la radioterapia riesce dunque a fare anche tutte le sue attività quotidiane: “La mattina faccio la terapia e il pomeriggio faccio le prove in teatro insieme a queste due pazze e mi diverto tantissimo” racconta sorridendo in studio.

Poi lancia un appello a tutte le donne, parla dell’importanza della prevenzione: “Non dovete avere paura di fare la mammografia e di scoprire qualcosa, perché su 7 donne una ha il cancro, una percentuale molto elevata purtroppo. Quindi fatevi controllare, senza paura” ha concluso la Boccoli.