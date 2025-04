“Già piangono”: Stefania Orlando sbotta contro due concorrenti di The Couple

Il nuovo programma The Couple fa parlare anche i salotti tv: Stefania Orlando ha criticato una delle coppie che fa parte del cast.

Dopo i simpatici retroscena svelati da Ilary Blasi in merito al suo nuovo programma The Couple, ecco che nei salotti televisivi si inizia a parlare dei concorrenti dello show. In particolare, a ‘Pomeriggio Cinque’, Stefania Orlando se l’è presa con una coppia che, a suo dire, non avrebbe dovuto partecipare visti i “pianti” delle primissime ore.

The Couple al via: le coppie e la gioia di Ilary Blasi

C’era grande attesa per il debutto della nuova trasmissione di Canale 5 con Ilary Blasi, The Couple, e dopo la prima puntata i commenti sono stati abbastanza positivi. La stessa conduttrice si è detta soddisfatta dell’esordio del programma. Parlando a ‘Le Iene’, infatti, la padrona di casa ha spiegato: “Penso sia andata bene, io sono sempre contenta, mi sono divertita!”.

La stessa Blasi ha poi raccontato che, nel caso in cui fosse stata lei concorrente avrebbe preso parte al game show con sua figlia. Tra gli altri aspetti di The Couple che il pubblico ha subito potuto notare, alcune caratteristiche delle coppie in gioco. In particolare hanno già fatto parlare Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, ma anche Elena Barolo e Thais Wiggers. Le due ex Veline, però, hanno attirato anche qualche critica…

Stefania Orlando contro una coppia di The Couple

A parlare della Barolo e di Thais è stata, come anticipato, Stefania Orlando, intervenuta a ‘Pomeriggio Cinque‘. L’opinionista ha evidenziato come le due ragazze, a poche ore dall’inizio del programma, abbiano già lamentato diverse situazioni, cosa che avrebbe denotato una non grande predisposizione per un reality.

“Già piangono. Neanche sono entrate e già stanno piangendo“, ha tuonato la Orlando. “Ragazze, ma non li fate i reality se dovete fare così. Un milione di euro come montepremi, io salterei dalla mattina alla sera”, ha detto facendo riferimento al ricco jackpot in palio per chi trionferà a The Couple. E ancora sulle cifre: “Al Grande Fratello sono 100.000 euro quelli in palio, di cui la metà li devi dare giustamente in beneficenza. Qui un milione di euro… Più che piangere dovete ridere, ragazze”, ha aggiunto ancora Stefania.