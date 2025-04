Jessica Morlacchi allo scoperto su Memo Remigi e Luca Calvani

Dopo la vittoria del Grande Fratello, Jessica Morlacchi è stata protagonista di una interessante intervista tra passato e futuro.

Ha le idee chiare su quello che sarà il suo futuro dopo aver vinto l’ultima edizione del Grande Fratello, ora Jessica Morlacchi punta a nuovi traguardi, a livello personale e professionale. Intervistata dal settimanale Oggi, la donna è tornata a parlare di quanto affrontato in passato con la “famosa” vicenda legata a Memo Remigi, ma anche ad altri aspetti più recenti.

Jessica Morlacchi: la vittoria del GF e Luca Calvani

La bella Jessica Morlacchi è stata protagonista di un’intervista al settimanale Oggi nella quale ha parlato della sua vittoria al Grande Fratello ma anche di quanto vissuto non appena finito il reality. Tra i vari passaggi interessanti, spicca anche quello relativo al faccia a faccia con Luca Calvani avvenuto dopo l’esperienza nella Casa.

Jessica Morlacchi – www.donnaglamour.it

Jessica ha ammesso di aver incontrato Calvani di cui si era “invaghita” durante la permanenza al GF: “Ne ero molto invaghita. Poi ci siamo rivisti la sera della vittoria, c’era anche il suo compagno Alessandro. Siamo stati a cena tutti insieme. Di lui mi aveva colpito il suo modo di proteggermi”, ha raccontato la Morlacchi.

Memo Remigi, il passato e lo sguardo al futuro

Nel corso dell’intervista, passaggio anche sul passato e quel famoso caso legato a Memo Remigi e la mano posata sul fondoschiena della Morlacchi. Jessica ha spiegato di averlo perdonato: “Nella vita si sbaglia, ma esiste anche il perdono. Certo, prima mi sono arrabbiata ma poi era così mortificato”.

Infine uno sguardo al futuro: “Mi hanno detto che la tv fa per me, per via della mia ironia, ma il mio amore grande è il canto. A gennaio è uscito Ambaradam, il mio nuovo singolo, perché voglio tornare a cantare. Obiettivo Festival di Sanremo, voglio provarci”, ha ammesso con grinta la donna.