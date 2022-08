Sono molte le storie d’amore tra star sopravvissute anche alla distanza: scopriamo di quali si tratta e perché.

Dal Principe Harry e Meghan Markle a Nicole Kidman e Keith Urban: scopriamo quali sono state le più famose coppie vip che hanno trascorso una parte della loro storia in città o paesi diversi e che, dopo tanto penare, sono riuscite finalmente a coronare il loro sogno d’amore.

Le coppie di star che hanno avuto relazioni a distanza

Il Principe Harry e Meghan Markle sono stati divisi per diversi anni prima di annunciare al mondo il loro matrimonio: lei ha vissuto a Los Angeles e a Santa Barbara, lui invece nell’agiatezza di Buckingham Palace. Dopo le nozze celebrate nel 2018 la coppia si è trasferita a Santa Barbara, in California, insieme ai due figli, Lilibet e Archie Harrison.

Meghan Markle e il principe Harry

Anche Nicole Kidman e suo marito Keith Urban hanno vissuto una relazione a distanza per via dei loro numerosi impegni di lavoro. L’attrice ha anche confessato che il marito le avrebbe fatto recapitare un mazzo di fiori in ciascun hotel in cui lei si è trovata a pernottare durante i suoi viaggi di lavoro.

Anche David Beckham e l’ex Posh Girl Victoria Beckham hanno vissuto dei lunghi periodi di distanza durante la loro relazione, e hanno persino affermato che essa sarebbe servita a fortificare il loro rapporto.

Ashley Graham e suo marito Justin Ervin sono spessi lontani per motivi di lavoro: la modella infatti è il più delle volte a Los Angeles, mentre suo marito vive gran parte dell’anno a New York. Nonostante questo i due sono più uniti e innamorati che mai e insieme hanno avuto tre figli.

La celebre attrice Gwyneth Paltrow è persino un’assoluta sostenitrice degli amori a distanza e lei stessa ha confessato a Vanity Fair che il segreto per la sua felice unione con il marito Brad Falchuk sarebbero le loro “case separate”. La coppia comunque vive a pochi metri di distanza e i due si vedrebbero ogni volta che possono.

