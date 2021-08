Dai jet privati alle macchine da scrivere passando per i coltelli: ecco quali sono le collezioni più assurde fatte dalle star.

Anche alle star piace collezionare oggetti ma è anche vero che alcune di esse hanno delle manie piuttosto stravaganti in tal senso. Alcune di loro amano infatti collezionare articoli estremamente costosi, mentre altre hanno sviluppato il chiodo fisso per oggetti semplicemente insoliti: scopriamo di chi si tratta.

Le collezioni assurde delle star

A quanto pare John Travolta ha una vera e propria fissazione per gli aerei e acquista tutto quello che trova sull’argomento. L’attore possiede ovviamente alcune licenze per il volo e vive in una tenuta ribattezzata Jumbolair Aviation Estate dotata di due piste d’atterraggio, un museo dell’aviazione privato, oltre cinquemila articoli riguardanti la storia del volo e ben cinque aerei parcheggiati in bella vista (tra cui un jet privato e alcuni boeing).

John Travolta

Angelina Jolie non è come le altre dive hollywoodiane, e lo dimostrano anche le sue collezioni: l’attrice possiede una quantità smodata di coltelli provenienti da ogni parte del mondo.

Tom Hanks è notoriamente un appassionato di macchine da scrivere e tra i modelli da lui posseduti ve ne sono alcuni estremamente rari e ricercati. In passato l’attore è arrivato persino ad ammettere che pur di possedere alcune rare macchine da scrivere sarebbe arrivato persino a commettere un furto, salvo poi desistere all’ultimo minuto.

Ben Stiller ha più volte ammesso di essere un accanito fan di Star Trek: l’attore avrebbe centinaia di gadget della serie fantascientifica, diventata un suo chiodo fisso nel corso degli anni.

Oltre alle star straniere anche quelle italiane amano collezionare oggetti piuttosto strani: Fedez ad esempio possiede numerose action figure di Iron man, uno dei suoi personaggi preferiti dell’universo Marvel.