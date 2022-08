Da semplice commessa a modella, showgirl, e fidanzata di Cristiano Ronaldo: ma quanto guadagna realmente Georgina Rodriguez?

Sui suoi presunti cachet e sui suoi incassi da capogiro se ne sentono molte, ma non tutte le voci sono autentiche: quel che è certo è che da quando faceva la commessa, Georgina Rodriguez ne ha fatta di strada. Oggi è una modella ricercata in tutto il mondo e sembra che per le sue sponsorizzazioni su Instagram la bella fidanzata di Cristiano Ronaldo guadagnerebbe (secondo FanPage) circa 10 mila euro a post. Sarà vero?

Georgina Rodriguez: i compensi

Se è vero che Georgina guadagni 10 mila euro a post via social, il suo patrimonio proveniente da Instagram ammonterebbe a circa 4 milioni di euro, senza contare tutte le attività annesse alla sua professione di modella, non ultima la sua partecipazione come prima donna al Festival di Sanremo 2020.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Secondo Dagospia il cachet previsto per Georgina sarebbe di ben 140mila euro, ma secondo FanPage la cifra sarebbe decisamente inferiore (forse intorno ai 25mila euro). Quel che è certo è che gli incassi di Georgina non sarebbero bassi, ed ecco spiegato anche il suo regalo esagerato per il 35esimo compleanno di Cristiano Ronaldo (un’auto nuova e fiammante).

A questo bisogna anche aggiungere che lei e Cristiano Ronaldo detengono sicuramente alcuni immobili esclusivi, e che il fidanzato di Georgina porterebbe a casa circa 100 milioni di euro all’anno (dopotutto è uno dei campioni più famosi del mondo).

L’attività manageriale

Sembra che oltre all’attività di modella e di mamma (lei e il campione hanno una figlia, Alana Martina, ma lei si prende cura anche degli altri 3 figli avuti da CR7) Georgina abbia intenzione di dedicarsi all’attività manageriale, così da curare in prima persona gli affari di famiglia e le entrate economiche.

Del resto, non sarebbe l’unica: anche Wanda Nara è la manager di suo marito, Mauro Icardi, e a Georgina la lezione di Wanda potrebbe servire da spunto.

