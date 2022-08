Da Pupo a Will Smith, scopriamo quali sono le star e i vip che hanno svelato di non credere nella monogamia.

Pupo non ha mai fatto segreto di avere due mogli, mentre Will Smith ha confessato che proprio grazie alle relazioni extraconiugali lui e Jada Pinkett sarebbero riusciti ad avere un matrimonio sereno. Scopriamo cosa c’è da sapere sulle star e i vip che hanno svelato di non credere nella monogamia e di chi si tratta.

Pupo

Le star e i vip che non sono monogami

Pupo ha svelato di avere due donne nella sua vita: la moglie Anna e “l’amante” Patrizia. Entrambe vivono insieme a lui e, col tempo, sono diventate buone amiche. “Ho avuto a che fare con due donne speciali. Non sono io lo speciale, sono loro. […] La poligamia è una realtà diffusa, maggioritaria nel pianeta. La nostra cultura, educazione e religione ci impediscono di essere poligami. Io ho pagato e sto pagando le conseguenze di queste mie scelte fatte alla luce del sole”, ha raccontato il cantante al Corriere della Sera, senza fare segreto del fatto che la vita da “poligamo” non sia stata per lui tutta rose e fiori.

Will Smith e Jada Pinkett hanno confessato di aver sempre parlato dei loro “tradimenti” e di considerare normale – nel loro matrimonio – avere altri partner. “Per noi l’importante è darsi fiducia e libertà a vicenda. Perché il matrimonio non può essere una prigione”, ha dichiarato l’attore a People.

L’attore Ethan Hawke è un convinto sostenitore della poligamia e a Vanity Fair ha confessato: “Le persone hanno una visione davvero infantile della monogamia e della fedeltà. “Lui l’ha tradita quindi è cattivo, lei l’ha tradito quindi è cattiva”. Non capiscono che la nostra specie non è monogama. Indignarsi come se fosse crollato il mondo perché il tuo amante non ti è stato fedele, è come indignarsi perché i tuoi capelli stanno diventando grigi”.

Anche Monica Bellucci non crede nella monogamia e – nonostante sia reduce da due divorzi – a Vogue ha confessato: “Io non credo nella fedeltà, io credo nell’amore. La fedeltà del cuore è qualcosa in cui credo di più che alla fedeltà del corpo. Tradire carnalmente è meno grave”.

