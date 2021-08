Leonardo DiCaprio e Johnny Depp sono solo alcune delle più note celebrities impegnate nel cercare di salvare il pianeta e i suoi abitanti.

Dalle donazioni per l’ambiente all’impegno umanitario sono tantissime le celebrities che hanno fatto dell’ambientalismo una propria battaglia personale. Tra questi vi sono Leonardo DiCaprio (uno dei più grandi donatori per la ricerca a sostegno dell’ambiente e contro il cambiamento climatico) ma anche Bill Gates, Joaquin Phoenix e tanti altri.

Le star che lottano per salvare il pianeta

Leonardo DiCaprio è senza dubbio una delle star ambientaliste più famose del mondo: oltre ad aver investito centinaia di migliaia di dollari per combattere gli effetti del cambiamento climatico l’attore ha realizzato un docufilm dedicato proprio al riscaldamento climatico (Punto di non ritorno – Before the flood).

Leonardo DiCaprio

La questione del clima interessa particolarmente anche a Bill Gates, che con la sua fondazione ha cercato di trovare reali soluzioni per situazioni legate alla siccità e al cambiamento climatico. Lui e l’ex moglie Melinda hanno donato grandi quantità di denaro a diverse associazioni benefiche e ad alcuni tra i più famosi progetti di ricerca ambientale.

L’attore Joaquin Phoenix è vegano fin da quando era bambino e si è sempre battuto in difesa delle principali specie animali a rischio. Come lui anche Ellen Degeneres, Lady Gaga e Jessica Chastain sono attiviste in difesa degli animali.

Jane Fonda e le altre star ambientaliste

Jane Fonda è una fervente attivista fin da quando era giovanissima (e protestava contro la guerra in Vietnam). Negli ultimi anni l’attrice è addirittura finita 2 volte dietro le sbarre per le sue proteste insieme alla generazione Z in favore dell’ambiente.

L’attrice Shailene Woodley si è invece fatta arrestare per aver partecipato ad una manifestazione in difesa dei Sioux contro la costruzione di un oleodotto in Nord Dakota. Come lei anche Johnny Depp si è espresso più volte in sostegno delle tribù nordamericane.