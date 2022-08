Tra i tanti misteri nella famiglia Reale ve n’è uno riguardante i cognomi dei figli di Harry e William. Scopriamo perché.

In tanti si sono chiesti come mai i figli del Principe Harry e quelli di suo fratello William non venissero chiamati con lo stesso cognome, nonostante i due principi fossero conosciuti entrambi come “of Wales” (ossia del Galles) prima che William sposasse Kate (e gli venisse dunque conferito il ducato di Cambridge). La decisione in merito ai cognomi dei membri della famiglia Reale è stata presa dalla Regina Elisabetta nel 1960 e, a quanto pare, mentre i piccolo Charlotte, Louis e George sono conosciuti come “principi di Cambridge”, i piccoli Archie Harrison e Lilibet Diana sono invece chiamati col cognome Mountbatten-Windsor, così come gli altri membri della famiglia Reale che non sono eredi diretti al trono.

Principe William Principe Harry

Principe William e Harry: i cognomi diversi dei figli

Ben prima che Harry e Meghan dicessero addio ai titoli nobiliari, la Regina Elisabetta aveva già stabilito che i cognomi dei discendenti del monarca regnante sarebbero stati diversi da coloro che non possiedono titoli reali (a cui spetterebbe invece il nome Mountbatten-Windsor) in modo da distinguere in maniera più immediata la linea di discendenza diretta al trono. Il nome dei figli del Principe William viene dunque accompagnato dalla formula “of Cambridge” mentre i figli di Harry e Meghan Markle (la piccola Lilibet Diana e il primogenito Archie Harrison) vengono semplicemente chiamati con il cognome Mountbatten-Windsor.

Sul sito web della famiglia reale a tal proposito si legge: “I discendenti della regina, diversi da quelli definiti altezza reale, con il titolo di principe/principessa, o discendenti femminili che si sposano, avrebbero portato il nome di Mountbatten-Windsor”. In questo modo è senza dubbio più semplice quelli che sono gli eredi diretti al trono e coloro che, invece, non lo sono.

Riproduzione riservata © 2022 - DG