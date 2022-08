L’addio di Francesco Totti e Ilary Blasi ha generato grande clamore, ma non è stato l’unico ad aver lasciato il mondo col fiato sospeso.

Sono stati diversi gli addi tra star e vip che hanno lasciato i fan esterrefatti e particolarmente dispiaciuti. Scopriamo chi, come Francesco Totti e Ilary Blasi, ha messo fine alle unioni più lunghe e apprezzate dello show business.

FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI

Le separazioni più celebri tra star e vip

Francesco Totti e Ilary Blasi sono stati insieme per 20 anni (17 di matrimonio e 3 di fidanzamento) e hanno annunciato il loro addio l’11 luglio 2022 con due comunicati ufficiali. Da mesi si vociferava che Totti avesse tradito Ilary con un’altra donna, ma l’indiscrezione era sempre stata smentita dai due.

Altra coppia d’oro dello show business la cui unione sembrava destinata a durare per sempre era quella formata da Angelina Jolie e Brad Pitt. I due si sono sposati nel 2014, ma hanno annunciato il loro addio nel 2019. A seguire si sono affrontati in una lunga causa legale per la custodia dei figli (tre dei quali biologici e tre adottivi).

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono fidanzati ufficialmente nel 2002, ma si erano poi lasciati nel 2004 a un passo dall’altare. I fan non avevano mai dimenticato la coppia d’oro di Hollywood che, a sorpresa, nel 2021 ha annunciato il ritorno di fiamma. Nel 2022 i due sono diventati marito e moglie.

Anche Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno rappresentato una coppia d’oro dello show business: i due sono convolati a nozze nel 1998 e si sono separati nel 2002. Soltanto nel 2017 Michelle Hunziker ha confessato che a “plagiarla” a spingerla a lasciare Eros sarebbe stata una setta.

Un’altra coppia d’oro dello show business internazionale è stata quella formata da Johnny Depp e dalla cantante e attrice francese Vanessa Paradis. I due non si sono mai sposati, ma sono stati insieme per 14 anni e hanno avuto insieme due splendidi figli: Jack e Lily Rose Depp. Dopo la separazione sembra che abbiano mantenuto buoni rapporti e che siano rimasti amici.

