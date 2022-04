Arisa è senza dubbio una regina del trasformismo: scopriamo quali sono stati i suo più originali cambi di look nel corso degli anni.

Dal caschetto e gli occhiali spessi che hanno segnato il suo debutto musicale, Arisa ne ha fatta di strada: la cantante si è fatta riconoscere come vera e propria “regina del trasformismo” e, nel corso della sua carriera, ha sfoggiato una folta chioma bionda, capelli rasati quasi a zero, ciocche colorate e molto altro. Scopriamo quali sono state le più incredibili trasformazioni della cantante di ieri e di oggi, a partire dai suoi capelli.

Arisa ieri e oggi: le foto del passato

In molti ricordano Arisa per la sua esibizione a Sanremo nel 2009, dove conquistò la vittoria. All’epoca la cantante era solita indossare occhiali da vista molto spessi e un bob liscio e corto.

Successivamente la cantante, divenuta sempre più celebre in Italia, ha acquisito maggiore sicurezza e ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli, mentre gli occhiali spessi sono spariti.

Arisa

Arisa ha sempre amato cambiare e stravolgere il suo look, per questo ha fatto parlare di sé anche quando ha deciso di applicarsi una fluente parrucca (che, secondo i fan, l’avrebbe resa simile alla collega Levante).

Arisa

La cantante non ha avuto paura di osare neanche quando si è trattato di sfoggiare una chioma biondo platino o colorata, e il suo successo sui social è stato assicurato.

Un altro look di Arisa che ha conquistato i fan? Senza dubbio i capelli rasati quasi alla maschietto, un taglio a cui lei stessa ha ammesso di ricorrere quasi ogni anno con l’arrivo dell’estate.

Per quanto riguarda il suo aspetto e il proprio look, Arisa ha più volte ammesso di aver avuto un rapporto complicato con il suo corpo e ha anche svelato di essere ricorsa alla chirurgia plastica (salvo poi pentirsene).

“Ho ceduto a un ritocchino alla labbra, ma se tornassi indietro non lo farei più. Può essere giusto cambiare una parte del corpo se non ti piace, ma lo stimolo deve venire da te, non dagli altri. Non bisogna cambiare per il gradimento di Instagram”, ha dichiarato a Oggi, e ancora: “Io lo so che non sono bella come le tipe che vedo sui giornali e sui social, ma non voglio che sia più un mio problema. Mi chiedo perché dovrei sentirmi meno amabile con la mia faccia, la mia età e la mia cellulite. Ogni problema diventa un problema solo se gli permettiamo di esistere“.

