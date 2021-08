Quella tra la Regina Elisabetta e il Principe Filippo è stata un’unione speciale: dal primo incontro all’ultimo doloroso addio, scopriamo quali sono state alcune curiosità legate al loro matrimonio.

73 anni insieme, 4 figli e un’unione importante e duratura che li ha accompagnati praticamente per tutta la vita: quello tra la Regina Elisabetta e il Principe Filippo è stato senza dubbio uno dei matrimoni reali più famosi di sempre e il 9 aprile 2021, alla scomparsa del duca di Edimburgo, si è dolorosamente concluso con la morte del Principe. Scopriamo quali sono state alcune delle tappe più importanti dell’unione tra i due Reali, dal primo incontro all’ultimo giorno insieme.

La Regina Elisabetta e il Principe Filippo: le curiosità

La prima volta che la Regina Elisabetta e il Principe Filippo si sono incontrati era il 1939 e la sovrana aveva solamente 13 anni (il duca di Edimburgo ne aveva invece 18).

Principe Filippo Regina Elisabetta

Il futuro duca di Edimburgo era stato incaricato di accompagnare la Regina e sua sorella Margareth (insieme al resto della famiglia, ossia il padre Re Giorgio VI e la Regina madre) durante una visita all’accademia navale di Dartmouth. Per la giovanissima Elisabetta quello per il Principe fu un vero e proprio colpo di fulmine (nonostante i due fossero cugini di terzo grado).

Nel 1946 arrivò la fatidica proposta di nozze: dopo un lungo corteggiamento epistolare Filippo si decise a chiedere la mano della futura Regina a suo padre, Re Giorgio VI, durante una battuta di caccia. Per chiedere la mano della giovane principessa Filippo smantellò una tiara appartenuta a sua madre e ne ricavò un anello con 3 diamanti, dal valore stimato di 100mila sterline.

Per sposare Elisabetta Filippo fu costretto a cambiare il suo nome abbandonando quello paterno: Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg – dall’evidente richiamo alle sue origini tedesche (era appena terminata la seconda guerra mondiale) – divenne Mounthbatten.

Il 20 novembre 1947 vennero celebrate finalmente le loro sontuose nozze: l’abito della Regina (ispirato a la Primavera di Botticelli) venne cucito da 350 sarte e su di esso erano state finemente cucite 10000 perle e cristalli.

La morte di Filippo

Il Principe Filippo si è spento il 9 aprile 2021 a pochi mesi da quello che sarebbe stato il suo 100esimo compleanno. Per rispettare le ultime volontà del marito la Regina si sarebbe opposta ad un ennesimo ricovero e avrebbe lasciato che il marito si spegnesse – come da lui voluto – al Castello di Windsor. In seguito alla sua morte la Sovrana ha emesso un comunicato diffuso da Kensington Palace in cui ha scritto: “È stato, molto semplicemente, la mia forza e mi è rimasto accanto per tutti questi anni, e io, tutta la sua famiglia, e molti Paesi, abbiamo verso di lui un debito più grande di quanto avrebbe mai rivendicato”.