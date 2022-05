Scrittore e opinionista, Mauro Corona è senza dubbio una delle figure più chiacchierate di Cartabianca. Quanto guadagna nel programma?

Se c’è da affrontare un argomento, qualsiasi esso sia, Mauro Corona non si tira indietro e lo fa come sempre senza freni o peli sulla lingua. Il noto scrittore e opinionista di ‘Cartabianca’ è tra le figure più in vista della trasmissione per i suoi modi e per le sue idee molto dirette. In tanti si sono chiesti quanto possa guadagnare ogni puntata e a raccontarlo è stato il diretto interessato.

Mauro Corona: quanto guadagna a Cartabianca

Mauro Corona

Apprezzato per il suo fare schietto e diretto, Mauro Corona fa spesso discutere durante Cartabianca, trasmissione condotta da Bianca Berlinguer. I suoi pareri si trovano molte volte in disaccordo con quelli dei presenti in studio ma invece in quasi perfetta sintonia con l’opionione del pubblico.

Lo stesso pubblico che è davvero curioso di sapere quanto lo scrittore e ormai da tempo opionionista percepisca dalle sue ospitate in tv.

In passato, era stato lo stesso uomo a dare un’idea dei suoi guadagni. “Prendevo 500 euro a puntata che poi ho scoperto che con le tasse diventavano 250”, aveva detto Corona a La Zanzara su Radio 24. “Non lo sapevo. Ma le prima puntate dell’anno prima che mi eliminassero le ho fatte senza contratto e senza liberatoria, e Di Mare che dirige Rai 3 lo dovrebbe sapere. Ma io mi divertivo, davamo leggerezza alle persone”.

Non sappiamo se adesso il suo cachet sia rimasto invariato rispetto a tali dichiarazioni ma è possibile che con la notorietà acquisita le cose siano cambiate in meglio per lui. Vedremo se col tempo lo stesso Corona darà qualche informazione in più.

Di seguito uno dei suoi post Instagram durante un intervento per la trasmissione:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG