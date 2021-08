Sono molti i figli delle star che hanno fatto coming out: scopriamo cosa c’è da sapere sulla di loro e sulle reazioni dei loro famosi genitori.

Moltissime star si sono esposte facendo coming out e, come loro, anche alcuni famosi figli di celebrities hanno rivelato pubblicamente il loro orientamento, raccontando persino come avrebbero reagito i loro genitori. Tra questi vi sono la figlia di Sting, uno dei figli di Robert De Niro, il figlio di Cher, Chaz (nato Chastity Sun) e molti altri.

I figli delle star che hanno fatto coming out

La figlia di Sting, Eliot Coco Sumner, ha rivelato pubblicamente di essere bisessuale e di essere legata alla modella Lucie Von Alten. A proposito della sua vita privata e del suo orientamento ha dichiarato di non averlo detto prima perché “Nessuno me l’ha mai chiesto”, e ancora: “I miei genitori l’hanno sempre saputo. Quindi ho mai avuto il bisogno di fare coming out con loro. Anche i miei amici l’hanno sempre saputo. E io stessa pure”, ha spiegato a Es.

Robert De Niro ha 6 figli e ha sempre protetto la loro privacy. Nel 2014, dopo le elezioni di Donald Trump, l’attore ha però confessato al The Guardian: “Sono molto preoccupato, uno dei miei figli è gay ed ha paura di essere trattato in una certa maniera.” De Niro ha anche confessato di aver scoperto in tarda età che suo padre fosse gay e che avesse sempre vissuto in maniera conflittuale la questione.

Cher ha un rapporto speciale con suo figlio Chaz, nato come Chastity Sun: il ragazzo ha iniziato il suo percorso di transizione nel 2008 ed è sempre stato supportato e sostenuto da sua madre (da sempre in prima linea per i dirigi LGBTQ). La stessa Cher ha confessato in passato di aver sempre incoraggiato suo figlio ad essere sé stesso.

I figli di Johnny Depp (Lily-Rose Depp) e Will Smith (Jaden Smith) hanno invece ammesso di considerarsi parte del genere fluido, e quindi di non avere uno specifico orientamento verso un solo genere.