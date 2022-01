La cantante Arisa trasforma ancora una volta il suo look, tornando ai capelli lunghi dopo tanto tempo con un taglio corto. Ecco perché.

Dopo aver vinto la nuova edizione di Ballando con le Stelle, Arisa ha deciso di cambiare look, stravolgendo i capelli e tornando a un taglio lungo. Dopo che i suoi fan si erano abituati al suo caschetto biondo, Arisa si trasforma ancora una volta, grazie alla sua hair stylist, sfoggiando una chioma lunga con una bella frangetta.

Proprio ieri sera, la cantante ha mostrato nelle Instagram Stories il suo cambio look, spiegando anche il perché del suo ennesimo cambiamento, visto che non è la prima volta che decide di stravolgere il suo aspetto. Ecco cosa ha detto nelle stories:

“È per non fami trovare dalla morte. È una teoria molto strana che mi ha insegnato lui: dice che se tu cambi sempre la morte non ti trova. Non ho l’età per farmi trovare dalla morte, ma col Covid che ci sta in giro non si sa mai”

Una teoria particolare che, però, far stare bene con sé stessa la cantante che oggi, a 39 anni, ha imparato ad accettarsi così com’è ed è molto più sicura di se, rispetto all’inizio della sua carriera.

