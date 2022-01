Il bodyguard di Wanda Nara è stato licenziato, Mauro Icardi infatti non ha apprezzato alcune sue dichiarazioni riferite alla moglie.

Una piccola bufera ha colpito ancora Wanda Nara e Mauro Icardi: il calciatore, infatti, ha licenziato il bodyguard della moglie perché ha dichiarato di provare qualcosa per lei.

Dopo il famoso Wandagate che ha messo al centro dell’attenzione il bomber del Paris Saint Germain per aver passato una notte bollente con Eugenia La China Suarez, adesso Mauro Icardi dimostra di essere geloso della moglie e non perde tempo.

Da qualche giorno il programma argentino «Intruders» ha ripostato dei pettegolezzi sul fatto che Icardi abbia licenziato la guardia del corpo di sua moglie. E, adesso, l’ex militare ha confermato tutto. A quanto pare l’attaccante del Paris Saint-Germain non ha gradito le confidenze di Agustin su Instagram: durante un ask con i follower l’uomo ha ammesso di amare Wanda e di stimarla molto.

Tra le affermazioni, Augustin Longuiera ha risposto alla domanda “Cosa provi per Wanda?”, il bodyguard ha risposto: “Molto amore”, e poi “Inizieresti una relazione con una donna sposata?” e lui in modo secco e convinto:“Sì”.

Le dichiarazioni del bodyguard non sono per nulla piaciute a Mauro Icardi che ha subito agito di conseguenza, eliminando l’uomo dalla vita della moglie, che vuole tutta per sé.

