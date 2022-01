Oggi 5 gennaio 2022 Francesca Michielin festeggia 10 anni di carriera, un percorso pieno di soddisfazioni che l’ha resa più matura. Ecco come ringrazia tutti i suoi fan.

Un traguardo molto importante per Francesca Michielin: la giovane cantante di 26 anni oggi 5 gennaio 2022 festeggi i suoi 10 anni di carriera. Sembra passato così poco dalla sua vittoria a X Factor, il talent che a soli 16 anni la lanciò nel mondo della musica, con il singolo “Distratto”.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Ora, Francesca Michielin è molto più matura e si dice soddisfatta di tutto quello che è riuscita a raggiungere in questi anni di grande lavoro e soddisfazioni. Un’artista giovane ma piena di cose da raccontare, sempre pronta a migliorare e che non smette mai di studiare per regalare sempre di più ai suoi fan.

Oggi, in occasione di questo giorno così importante, la Michielin ha pubblicato un post per festeggiare con tutta la sua community social, che la segue in modo costante da anni: “Apriamo ufficialmente le danze di questo decennale, che sarà indimenticabile. Ve lo prometto. Grazie a tuttз 🤍✨ad maiora!“

Riproduzione riservata © 2022 - DG