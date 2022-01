Eros Ramazzotti e la figlia Aurora insieme in vacanza alle Maldive. Il cantante: “Amarti è l’immenso per me”.

Eros Ramazzotti e la figlia Aurora sono volati alle Maldive, concedendosi una vacanza padre figlia in uno scenario davvero unico e mozzafiato. La giovane, infatti, ha postato su Instagram una foto in cui si mostra abbracciata al padre, il quale ha dedicato alla figlia i versi di una celebre canzone degli anni ’90: “Amarti è l’immenso per me“.

Eros Ramazzotti e Aurora in vacanza alle Maldive

Una vacanza alle Maldive con papà. Aurora ha scelto il mare cristallino e la sabbia candida del posto per trascorrere qualche giorno di relax in compagnia di Eros. L’artista ha pubblicato, sul suo profilo Instagram, una foto in cui si mostra con la primogenita. Lo scatto:

Nella didascalia di Aurora leggiamo: “Grateful“. La figlia di Michelle Hunziker, infatti, esprime la propria gratitudine in una foto che, nei fatti, parla da sola. Migliaia i commenti ricevuti sotto al post, inondato di cuori e commenti ricchi di affetto ed amore.

Momenti di relax con il fidanzato Goffredo

Aurora ha alternato i momenti gioiosi col padre a quelli trascorsi con il fidanzato Goffredo. Sul suo profilo Instagram, inoltre, ha pubblicato anche degli scatti, in cui si mostra da sola mentre è al mare, circondata da un paesaggio suggestivo.

E, con l’ironia che la contraddistingue, la giovane ha esortato i fan a guardare attentamente una sua foto in bikini: “Se guardate attentamente, ad un certo punto in questa foto si può notare un tramonto“.

