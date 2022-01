Alessia Macari si sfoga sui sociale e racconta l’incubo che sta vivendo con lo stalker che ha denunciato già tre volte.

Uno stalker che non si arrende. L’uomo continua a minacciare Alessia Macari, alla quale sono arrivate diverse minacce da questa persona che ha già denunciato tre volte. La showgirl, incinta, ha rivelato che ha ricevuto minacce di stupro e di morte.

Alessia Macari, le minacce di morte e stupro dallo stalker

Continuano le minacce da parte dello stalker di Alessia Macari. La showgirl ha parlato ai suoi seguaci sui social, spiegando che questa persona continua a inviarle messaggi minatori, in cui dice di voler stuprarla per poi toglierle la vita. Intimidazioni che hanno turbato l’ex gieffina che, al momento, è anche in dolce attesa.

Ecco cosa ha scritto in una storia di Instagram: “Ti do un pugno sulla nuca così rimani paralizzata. […] Ti do un calcio nelle tempie così avrai una morte pesantissima di emorragia cerebrale. […] Ti cavo gli occhi dalle orbite. […] Ti finisco sgozzandoti con un coltellaccio. […] Ti taglio la gola dissanguandoti come un maiale o peggio ti sparo. […] Ti trascino nel cimitero, ti stupro e poi ti strangolo e ti faccio crepare. Una volta che sarai crepata avrò ottenuto la mia vendetta per punire la tua schifosissima condotta“.

Gli incubi durante la gravidanza

I messaggi violenti hanno turbato molto Alessia che, nel corso della sua gravidanza, ha rivelato di aver avuto diversi incubi, scaturiti dal timore che potesse accadere qualcosa a lei e al figlio. La giovane chiede, semplicemente, di essere lasciata in pace, per vivere serenamente la sua vita e la gestazione.

Ecco le sue parole: “Tre denunce, in più abbiamo provato a contattare la stampa e un programma televisivo che si occupa di queste cose. Non capisco perché tante persone riescono a ignorare una cosa del genere. Mi ha stalkerato durante tutta la gravidanza facendomi fare degli incubi assurdi. Quello che ho messo nella storia è nulla, c’è di peggio“.

