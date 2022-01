Michelle Hunziker in vacanza da sola, con Serena Autieri: c’è aria di crisi con il marito Tomaso Trussardi?

Secondo quanto riporta il settimanale Oggi, pare ci sia aria di crisi tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. La presentatrice si è concessa qualche giorno di vacanza, con l’amica Serena Autieri, con la quale ha trascorso del tempo in montagna, insieme alle sue figlie. Dello stilista nessuna traccia.

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in crisi?

Michelle e Serena Autieri si sono dirette, insieme alle figlie della showgirl, a San Cassiano, a Bolzano, per concedersi qualche giorno di vacanza in montagna. Con lei non c’era Tomaso Trussardi: secondo quanto riporta il settimanale Oggi, tra i due potrebbe esserci aria di crisi. Uno scatto dai social:

Al momento, si tratta solo di indiscrezioni, ma – come fa notare la testata – Michelle non ha fatto riferimento al consorte nelle varie storie che ha pubblicato su Instagram.

La corsa alla calza

La vacanza potrebbe dare alla coppia – se realmente in crisi – un momento per chiarirsi le idee e iniziare meglio il nuovo anno, senza tensioni. I due si sono dimostrati sempre molto affiatati, pertanto, i giorni di relax in amicizia con Serena Autieri potrebbero essere semplicemente un modo per staccare la spina e non necessariamente una fuga dalla vita coniugale.

Nelle storie di Instagram, la presentatrice televisiva ha mostrato la sua corsa alla calza per festeggiare l’Epifania all’insegna della dolcezza.

