Grande dolore quello di Tiziano Ferro e del marito Victor per la scomparsa del loro cane Jake. Il loro amico a quattro zampe fu adottato in un canile e, da allora, ha dimostrato tanto amore e fedeltà, nonostante avesse passato tanti anni difficili in un canile.

Tiziano Ferro e Victor piangono la morte del cane Jake

È morto Jake, cane di Tiziano Ferro e del marito Victor. I due lo adottarono tempo fa da un canile e, da allora, erano diventati inseparabili. Un giorno di tristezza per il cantautore che, tempo fa, ha dovuto affrontare la perdita di Beau, a quattro mesi dall’adozione. Il post su Instagram:

Ecco cosa leggiamo in didascalia: “Jake, ti chiamavo “Il ragazzo con tre cuori”: due dipinti sul pelo e uno troppo grande nel petto. Così grande che non ha retto più. Grazie Giaco, per questo anno d’amore, perché ci hai dato lezioni di gratitudine e fedeltà nonostante arrivassi da anni di maltrattamenti e di canile. E perché nella tua infinita generosità hai deciso di dare spazio ad un altro di quei cani adulti che nessuno vuole, solo perché la gente non conosce l’amore superiore del quale sono stracolmi. Salutaci Beau e sappi che non ti dimenticheremo mai“.

Gli anni difficili di Jake

Il dobermann Jake fu adottato dopo la morte di Beau. La coppia – come scritto su Instagram – cercò di superare il dolore, adottando un altro cane al fine di dare “senso alla scomparsa di Beau, e aiutare un altro angelo“.

I due cani erano amici nella struttura che li ospitava: Jake aveva otto anni e aveva passato brutti momenti nel corso della sua vita ma, ciononostante, era stato capace di regalare momenti di dolcezza e gioia a Tiziano e consorte.

