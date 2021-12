Incinta della sua prima figlia Alessia Macari si è lasciata fotografare senza veli: il risultato ha conquistato i fan dei social.

Alessia Macari è più bella che mai al nono mese di gravidanza e sui social ha postato alcune delle stupende foto in cui è ritratta senza veli e col pancione in bella mostra. “Il vero valore della vita lo capisci quando cresce dentro di te”, ha scritto l’ex ciociara di Avanti un altro, che avrà una bambina insieme al marito Oliver Kragl.

Alessia Macari incinta: la foto senza veli

Alessia Macari ha sedotto i fan dei social posando senza veli al nono mese di gravidanza. Tra pochi giorni la splendida ex ciociara potrà tenere tra le braccia quella che sarà la sua prima figlia, nata dall’amore per il centrocampista del Benevento Oliver Kragl, con cui è convolata a nozze nel 2019.

Ancora non è chiaro come la Macari abbia deciso di chiamare la bambina anche se lei stessa ha ammesso alcuni mesi fa che Belen Rodriguez le avesse “rubato” uno dei suoi nomi preferiti:

“Il nostro desiderio era quello di chiamarla Luna, come la nostra cagnolina che non c’è più. Solo che Belen ha scelto questo nome e non voglio copiare nessuno”, aveva confessato a Chi in riferimento a Luna Marì, la seconda figlia che Belen ha avuto durante l’estate insieme al compagno Antonino Spinalbese.

