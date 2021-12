Dopo che Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro di lei sul tema dei vaccini, Chiara Nasti ha deciso di replicare via social.

Chiara Nasti non ha preso affatto bene le critiche che le sono state mosse da Selvaggia Lucarelli sul tema dei vaccini, e infatti attraverso i social ha replicato contro la giornalista (che si era scagliata contro di lei con un lungo post infuocato).

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

“Un v***culo non te lo leva nessuno! Mi fai passare come una bambola gonfiabile solo per avere fatto soltanto un paio di t*tte due volte perché ho avuto problemi. Sei vergognosa”, ha tuonato l’influencer, e ancora: “Solo perché ti sta sul c**zo il mio aspetto estetico da quando ne avevo 17… non ti dà il diritto di attaccarmi ogni volta. Fai passare dei messaggi gravissimi. Nessuno può esprimere più il proprio pensiero ormai. Io lo faccio quando voglio, e come mi pare. Ma te non sei nessuno se non una povera pazza che l’ha con tutti e lo sai”.

Chiara Nasti

Chiara Nasti contro Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha usato i suoi canali social per scagliarsi contro Chiara Nasti che, attraverso alcune stories via social, aveva affermato di nutrire forti dubbi sulla sicurezza dei vaccini anti-Covid. Col il suo sarcasmo tagliente la giornalista aveva osservato: “Visto che la ragazza è così attenta al problema reazioni avverse, potrebbe raccontare quelle da anestesia totale o locale, da sostanze utilizzate in medicina estetica e così via, visto che a 17 anni si era già sottoposta a operazioni impegnative per aumentare il seno e con la medicina estetica mi sembra avere una certa confidenza. Di sicuro più che con i vaccini. Si renda utile partendo da lì, poi ci parli del resto. O magari no”.

Chiara Nasti a quanto pare non ha gradito il messaggio della giornalista e infatti ha replicato con uno sfogo al vetriolo. La vicenda tra le due avrà ulteriori sviluppi?

Riproduzione riservata © 2021 - DG