L’attrice sudcoreana di Parasite, Park So Dam, è stata operata d’urgenza a causa di un cancro alla tiroide.

Park So Dam, l’attrice del film premio Oscar Parasite, è stata operata d’urgenza per un carcinoma papillare della tiroide. L’agenzia che segue la giovane attrice ha fatto sapere che Park So Dam si starebbe riprendendo dopo il delicato intervento e che per questo non potrà essere presente alla presentazione di Special Delivery, il film in uscita a gennaio 2022 di cui è protagonista.

#ParkSoDam was diagnosed with Papillary Thyroid Cancer during the regular medcheck and has completed surgery, in accordance with the suggestion from the medical staff. She's now focusing on her recovry https://t.co/kt2LyR6Jn7 #KoreanUpdates VF pic.twitter.com/7yQ04FkJpz — KoreanUpdates! (@KoreanUpdates) December 13, 2021

Park So Dam: il cancro

All’attrice classe 1991 Park So Dam è stato diagnosticato un cancro alla tiroide e per questo sarebbe stata sottoposta d’urgenza a un delicato intervento. L’agenzia che segue l’attrice di Parasite ha fatto sapere che al momento le sue condizioni non sarebbero preoccupati e che Park So Dam si starebbe riprendendo dopo l’intervento subìto. L’attrice avrebbe dovuto prendere parte alla presentazione di Special Delivery, il nuovo film che la vede protagonista e la cui uscita è attesa per gennaio 2022.

“L’attrice è molto dispiaciuta per non poter essere insieme ai suoi fan, durante la presentazione di “Special Delivery”. Park So Dam si concentrerà sulla guarigione, in modo tale da incontrare tutti in futuro. Grazie”, ha fatto sapere l’agenzia con un comunicato ufficiale (riportato dal sito Soompi). Intanto in molti tra fan, amici e colleghi dell’attrice le hanno inviato i loro messaggi di solidarietà e affetto attraverso i social.

