Delia Duran, Carlo Cuozzo e Fabrizio Corona sarebbero stati d’accordo per mettere su questa finta paparazzata tra i due per far infuriare Alex Belli.

In occasione di un’intervista a Very Inutil People, un’altra ex fidanzata di Carlo Cuozzo, Annah Borrelli. La ragazza avrebbe rivelato com’è andata davvero la fake paparazzata di Delia Duran con Carlo Cuozzo e del ruolo di Fabrizio Corona.

Le dichiarazioni di dell’ex fidanzata di Carlo Cuozzo sulla finta foto

“Ci siamo conosciuti su Instagram intorno al 25 ottobre e ci siamo visti per la prima volta qualche giorno dopo. Sapevo che non si frequentava con nessuna. Aveva preso la situazione con me molto seriamente, scrivendomi anche frasi molto importanti. Sapevo di questa sua vita frenetica in giro per l’Italia e all’estero, ma da come mi scriveva era per affari, per la sua azienda. Sapevo che era con Corona, ma sempre per affari. Ero totalmente all’oscuro di ciò che stava organizzando con Delia.“

Così esordisce Annah Borrelli con le parole riportate da Blogtivvu. A quanto pare la paparazzata tra Delia Duran e Carlo Cuozzo risale a prima, stando alle sue dichiarazioni. La ragazza continua: “Il primo appuntamento di Carlo appena arrivato mercoledì 8 dicembre a Milano era all’hotel Bulgari. Poi è andato a cenare a El Carnicero. Durante la cena mi ha detto chiaramente che era con Fabrizio Corona, il suo assistente, una influencer di 33 anni (Delia? Lei ha effettivamente 33 anni) e una sua amica. Non mi fidavo e giovedì abbiamo litigato, mentre lui mi spiegava che erano affari e che mi avrebbe detto di più una volta tornato a Napoli. Poi venerdì ho visto il post con Delia e ho collegato il fatto che lui, essendo che fa da sponsor a Corona, ha organizzato il tutto.“

