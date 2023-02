Qual è il significato di Splash di Colapesce e Dimartino? La canzone, presentata a Sanremo 2023, parla del peso delle aspettative.

Colapesce e Dimartino sono tornati in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano Splash. Una canzone dal ritmo veloce, con richiami a sonorità del passato. Vediamo qual è il significato e il testo del pezzo che i due artisti hanno dedicato al peso delle aspettative.

Splash di Colapesce e Dimartino: il significato della canzone

Dopo il successo ottenuto con Musica Leggerissima nel 2021, Colapesce e Dimartino sono tornati al Festival di Sanremo 2023 con la canzone Splash. Scritto dagli stessi artisti, il brano presenta sonorità ritmate, con tratti vintage che si alternano a ritmi veloci. Il testo, particolarmente ironico, affronta il tema delle aspettative e del peso che possono avere sulla vita. Il significato, però, non si coglie fin dalle prime strofe.

“Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore delle metro affollate

A quello del mare“.

Colapesce e Dimartino fanno un’analisi della società di oggi, dove tanti individui si creano delle aspettative e si riempiono di cose da fare per “evitare la vita“.

“Ma che mare ma che mare

Come stronzi galleggiare

Per non sentire il peso delle

Aspettative“.

Deludere le aspettative, che siano degli altri o di noi stessi, rappresenta spesso una sorta di macigno con cui ci trasciniamo nella routine quotidiana, di giorno in giorno. Ma è davvero così importante rispettare sempre determinati standard? La risposta ce la danno proprio Colapesce e Dimartino con Splash: un tuffo è liberatorio, provare per credere.

Ecco il video di Splash di Colapesce e Dimartino:

Splash: il testo della canzone

Campi sconfinati

Che si arrendono alla sera

Qualche finestra accesa…

Continua per il testo integrale

