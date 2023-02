Il FAI ha stilato la classifica 2023 de I luoghi del cuore: al primo posto c’è la Chiesetta di San Pietro dei Samari di Gallipoli.

Come vuole la tradizione, il FAI ha stilato la classifica 2023 de I Luoghi del Cuore: negli ultimi 365 giorni, gli italiani hanno visitato quasi in massa la Chiesetta di San Pietro dei Samari a Gallipoli. Vediamo quali sono le altre opere che sono state preferite dalla popolazione.

Italia: i luoghi del cuore secondo il FAI

Come accade dal 2012, anche quest’anno il Fondo Ambiente Italiano (FAI) ha eletto I Luoghi del Cuore che gli italiani hanno preferito negli ultimi 365 giorni. La classifica, realizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo, mira a sensibilizzare la popolazione su quei beni nostrani che, solitamente, vengono messi in secondo piano. Il nostro territorio è ricco di bellezze di grande valore, ma alcune di queste sono poco valorizzate, dimenticate o perfino abbandonate. Grazie al censimento del FAI, introdotto per la prima volta nel 2003, sono stati effettuati 138 interventi di rivalorizzazione in ben 19 regioni italiane.

La classifica de I Luoghi Italiani del Cuore 2023 vede al primo posto la Chiesetta di San Pietro dei Samari a Gallipoli, in provincia di Lecce. In seconda posizione troviamo il il Museo dei Misteri a Campobasso, mentre alla terza c’è la Chiesa di San Giacomo della Vittoria ad Alessandria. Marco Magnifico, presidente del Fondo Ambientale Italiano, ha dichiarato: “In questa edizione, in maniera particolarmente evidente, ‘I Luoghi del Cuore’ hanno dato voce agli ‘ultimi’, a quei luoghi del patrimonio culturale italiano considerati minori, che non hanno mai avuto l’attenzione del Paese, ma che invece la meritano, e che senza l’amore delle persone che li hanno votati si sarebbero persi. Ridare voce e dignità agli ‘ultimi’: non c’è missione più bella e più vera per ‘I Luoghi del Cuore’“.

I Luoghi del Cuore 2023 secondo il FAI: la classifica dal 4° al 10° posto

La classifica de I Luoghi del Cuore 2023 del FAI vede al quarto posto Via Vandelli, una strada commerciale e militare realizzata a metà del 18° secolo per collegare Modena e Massa. In quinta posizione c’è la Casa del Mutilato di Alessandria, mentre alla sesta la Basilica dei Fieschi a Cogorno, in provincia di Genova. Settimo posto per la la Chiesa di Santa Maria di Castello ad Alessandria, ottavo per il borgo medievale di Cremolino, nell’alto Monferrato. Nono posto per il Villaggio operaio di Crespi d’Adda a Capriate San Gervasio (BG). Chiude la top ten Villa Mirabellino nel Parco della Reggia di Monza. Costruita nel 1776, è stata recuperata recentemente, dopo che per anni è stata lasciata in un completo stato di abbandono.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG