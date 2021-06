Se siete alla ricerca delle spiagge più belle e di color rosa vi suggeriamo alcuni posti incantevoli da visitare nel mondo.

Italia, Grecia ma anche Bahamas, Indonesia, Filippine e molte altre ancora sono questi alcuni dei luoghi nel mondo che ospitano sulle loro coste delle magnifiche ed incantevoli spiagge di color rosa. Dette anche le “Pink beach” queste spiagge sono un vero e proprio spettacolo della natura e in virtù di questo alcune, sono anche sottoposte anche a una maggiore tutela. Oggi proviamo a raccontarvi alcuni posti nel mondo in cui è possibile ammirare una spiaggia di questo fantastico colore.

Spiagge rosa in Italia

Prima di tutto bisogna sapere che il colore rosa della spiaggia proviene dalla presenza di minuscoli organismi, , frammenti di gusci calcarei di questo colore e che si accumulano sulla spiaggia conferendole appunto questo caratteristico colore rosa.

Spiaggia rosa di Budelli

Nei nostri consigli non poteva di certo mancare la spiaggia Rosa dell’isola di Budelli in Sardegna che è apparsa anche in una scena del film Deserto rosso di Antonioni. Classificata da molti come una delle più belle spiagge al mondo, si trova nell’Arcipelago di La Maddalena e rientra nella Zona A (tutela integrale) del parco nazionale Arcipelago di La Maddalena.

Dal 1994 ne è stato vietato l’accesso, il transito, la sosta e la balneazione. Ma come si può allora ammirare il suo colore? Solamente via mare dato che è fatto divieto anche di calpestare l’arenile. Nello specifico la navigazione è consentita fino al confine delle boe che si trovano a circa 70 metri dalla riva.

Spiagge rosa nel mondo

Se ci spostiamo invece dall’Italia sarà possibile ammirare ancora delle spiagge di color rosa anche in Grecia. Qui in particolare è assai nota la spiaggia rosa di Elafonissi molto gettonata fra i turisti diretti a Creta oppure ad Harbour Island, una piccola isola dell’arcipelago delle Bahamas che è accessibile solamente in barca .