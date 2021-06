La Zecca italiana ha omaggiato il compositore e direttore d’orchestra Ennio Morricone con una moneta della collezione numismatica 2021. Scopriamo insieme i dettagli.

La Zecca italiana ha realizzato una moneta in onore di Ennio Morricone, il noto compositore e direttore d’orchestra scomparso il 6 luglio scorso, a 91 anni, a causa di una caduta con conseguente rottura del femore. Rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la moneta presenta sul dritto (la parte in cui è raffigurato il volto di un personaggio) un ritratto della celebrità.

La moneta per Ennio Morricone: i dettagli

Sul rovescio, invece, vediamo la dicitura “Repubblica Italiana” e il cognome dell’autore della moneta “Cassol” (Maria Angela Cassol). Inserita nella collezione numismatica 2021 e parte integrante della serie Grandi Artisti Italiani, il rovescio della moneta mostra anche le mani di Ennio Morricone mentre è intento a dirigere un’orchestra.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

🎼#CollezioneNumismatica2021 oggi l'emissione @MEF_GOV della #moneta dedicata al Maestro Ennio Morricone, realizzata in due versioni dall'artista della Zecca italiana Maria Angela Cassol.

🗞️Nota stampa e immagini dell'opera qui👉https://t.co/rSFkxeCt4u#EnnioMorricone pic.twitter.com/JCezyScdDA — Poligrafico e Zecca (@IPZS) June 15, 2021

Una scelta molto apprezzata, pensata come omaggio al Maestro e a quello che ha rappresentato per tutto il mondo, il quale lo ricorderà non solo per la colonna sonora de Gli Intoccabili o di C’era una volta in America. Sempre sul rovescio (o nel giro) è inciso il valore nominale della moneta, ovvero 5 euro, insieme al suo anno di emissione e all’identificativo R, che sta per la Zecca italiana di Roma.

Esistono due versioni della moneta: 5 euro fior di conio (per soli fini collezionistici) in argento con una tiratura di 8 mila pezzi e 5 euro bimetallica con una tiratura di 10 mila pezzi. Entrambe sono state scelte da una commissione composta dai rappresentanti del ministero, della Zecca e dai maestri d’arte.

Ennio Morricone e le sue colonne sonore

Ennio Morricone è nato a il 10 novembre 1928 ed è morto, nella sua città natale il 6 luglio 2020. Il direttore d’orchestra è noto per aver composto numerose colonne sonore per film di genere western all’italiana in primis, tra cui Mission e Per un pugno di dollari, oltre alle musiche già citate in precedenza. Ricordiamo che Morricone ha ricevuto il premio Oscar onorario alla carriera e ha vinto tre Grammy Awards, tre Golden Globes, sei BAFTA, dieci David di Donatello, undici Nastri d’argento, due European Film Awards e un Leone d’Oro alla carriera a Venezia.