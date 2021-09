Kristen Stewart ha vestito i panni di Lady Diana nel film di Pablo Larraìn, Spencer. In molti hanno fatto caso alle differenze con l’abito da sposa.

Kristen Stewart ha vestito i panni di Lady Diana nel film Spencer, del regista Pablo Larrain (in concorso al Festival di Venezia 2021). In tanti non hanno potuto fare a meno di notare che l’abito indossato dall’attrice nel film sarebbe ben diverso da quello indossato dalla compianta principessa del Galles (che fu disegnato dalla giovane coppia di stilisti David ed Elizabeth Emanuel). In questo caso l’abito è stato creato da Chanel – di cui la Stewart è testimonial – ed è stato realizzato ad una creazione vintage della prestigiosa maison (per la precisione il look 82 della collezione Haute Couture Primavera/Estate 1988).

Spencer: l’abito da sposa indossato da Kristen Stewart

Il maestoso abito in taffetà (con strascico di oltre 7 metri) indossato da Lady Diana per il suo matrimonio con Carlo, è uno degli abiti più famosi di sempre. In tanti sono infatti rimasti stupiti nel vedere la locandina di Spencer, ultimo film incentrato sulla vita della principessa triste (e con protagonista Kristen Stewart): nell’immagine è evidente quanto l’abito da sposa utilizzato nel film sia diverso, e a quanto pare la decisione sarebbe stata presa da Chanel (a cui è stata affidata la realizzazione dei capi del film).

Pur richiamando il fascino di quello indossato da Diana, quello creato per la Stewart sarebbe ispirato a un pezzo vintage della collezione Chanel del 1988. Per realizzarlo sarebbero state impiegate oltre 1.034 ore di lavoro e la minuzia di 5 sarti. La stilista Jacqueline Durran – che ha curato i costumi di Kristen Stewart sul set – ha specificato che l’abito sarebbe servito a “reinterpretare” quello sfoggiato da Diana durante il suo matrimonio.

Il film

Presentato alla mostra del cinema di Venezia del 2021, Spencer sarà distribuito nelle sale di tutto il mondo a partire dal 5 novembre 2021. La pellicola è incentrata sui motivi che hanno spinto Lady Diana a separarsi dal Principe Carlo.