Ecco le location di Sopravvissuti, la fiction di Rai 1 con protagonista Lino Guanciale in onda a partire da lunedì 3 ottobre 2022.

Ogni anno la Rai propone nuove fiction ai suoi spettatori e una delle novità del 2022 è Sopravvissuti. Come anche il titolo suggerisce, la trama ruota intorno a un gruppo di sette naufraghi che, un anno dopo l’incidente con la propria barca, vengono ritrovati vivi e riportati in Italia. I sette nascondono però un terribile segreto che li accomuna e per loro tornare alla vita normale di dodici mesi prima è molto complicato. Vediamo ora quali sono le location di Sopravvissuti.

Sopravvissuti: le location della fiction di Rai 1

La città che ha ospitato le riprese di Sopravvissuti è Genova. Tra le location della fiction c’è ovviamente il porto del capoluogo di regione ligure, che è il luogo da dove parte la barca Arianna prima del naufragio ma è anche, inevitabilmente, una delle location più presente nei vari episodi della serie TV.

panoramica genova

Oltre che al posto, anche altri luoghi di Genova hanno ospitato le riprese dei vari episodi di Sopravvissuti: le vie del centro storico, i carruggi. In totale, per la realizzazione dei dodici episodi della prima stagione ci sono voluti 85 giorni di riprese, oltre che nella città di Genova anche in altre località della Liguria.

Genova è sempre più al centro del mondo delle serie TV italiane, oltre che essere la città delle riprese di Sopravvissuti ha ospitato anche le riprese di Blanca e Petra.

Sopravvissuti: il cast della Fiction di Rai 1

ll protagonista principale di Sopravvissuti è Lino Guanciale, attore simbolo delle fiction di Rai 1. Nel cast della serie TV troviamo poi anche Luca Biagini, Barbara Bobulova, Stefi Celma, Vincenzo Ferrera, Florian Fitz, Giacomo Giorgio, Pia Linciotti, Sophie Pfenningstorf, Elena Radonicich, Fausto Maria Sciarappa, Camilla Semino Favro, Alessio Vassalo, Desirèe Popper e Adele Wismes.

