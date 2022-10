Ecco dove vedere Sopravvisuti in streaming: tutti gli episodi della fiction di Rai 1 con protagonista Lino Guanciale on demand.

Lino Guanciale è il protagonista principale di Sopravvissuti, una delle novità del 2022 per quanto riguarda le fiction. La trama ruota intorno a un gruppo di naufraghi che sono riusciti a sopravvivere a un incidente con la loro barca e dopo un anno vengono rintracciati e riportati a casa: il gruppo si porta però dietro un terribile segreto e tutti avranno difficoltà a riprendere le loro vite così come lo erano prima del naufragio. Ma vediamo ora dove vedere Sopravvissuti in streaming e in TV.

Dove vedere Sopravvissuti in streaming e in TV

La prima puntata di Sopravvissuti va in onda su Rai 1 lunedì 3 ottobre in prima serata, a partire dalle ore 21.25 circa. In totale la prima stagione è composta da 12 episodi che vengono mandati in onda in 6 puntata, una ogni lunedì sera per altrettante settimane.

Lino Guanciale

Ma dove vedere Sopravvissuti in streaming? Ovviamente su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai, a cui si può accedere sia da Smart TV che da computer, tablet e smartphone. Su RaiPlay è possibile vedere le puntate di Sopravvissuti in diretta streaming, in contemporanea con la messa in onda televisiva su Rai 1, ma anche in qualsiasi altro momento si voglia: ogni singolo episodio verrà infatti caricati sulla piattaforma on demand subito dopo essere stato trasmesso da Rai 1.

Sopravvissuti: il cast della fiction

Come detto in precedenza, Lino Guanciale è uno dei protagonisti principali di Sopravvissuti. Nel cast della fiction di Rai 1 troviamo poi anche Luca Biagini, Barbara Bobulova, Stefi Celma, Vincenzo Ferrera, Florian Fitz, Giacomo Giorgio, Pia Linciotti, Sophie Pfenningstorf, Elena Radonicich, Fausto Maria Sciarappa, Camilla Semino Favro, Alessio Vassalo, Desirèè Popper e Adele Wismes.

