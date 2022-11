La prima stagione è giunta al termine, ora i fan della fiction di Rai 1 con Lino Guanciale si domandano: Sopravvissuti 2 ci sarà?

La serie TV Sopravvissuti è stata una delle grandi novità di Rai 1 sul fronte delle fiction del 2022. I protagonisti sono un gruppo di naufraghi scampati a una tempesta che li ha sorpresi in mezzo all’oceano: il gruppo nasconde per un segreto. La prima stagione si è conclusa con la puntata in onda lunedì 31 ottobre 2022, ora chi ha seguito con attenzione tutti e 12 episodi si sta domandando se Sopravvissuti 2 si farà oppure no.

Sopravvissuti 2 si farà?

Al momento non ci sono ancora notizia riguardo al futuro di Sopravvissuti e non sappiamo se la seconda stagione ci sarà oppure no. Certo la prima stagione ha avuto un gran successo, come i dati degli ascolti hanno dimostrato in ogni puntata andata in onda su Rai 1. Ora si attendono comunicazioni a riguardo da parte della produzione: considerando quanto al pubblico di Rai 1 sia piaciuta questa serie TV è però lecito aspettarsi che possa essere prolungata per una seconda stagione.

Lino Guanciale

Dove vedere Sopravvissuti in streaming

Dove vedere gli episodi di Sopravvissuti in streaming? Ovviamente su RaiPlay. Come tutte le fiction di Rai 1 la piattaforma on demand della Rai, a cui si può accedere sia da Smart TV che da computer, tablet e smartphone, permette di vedere tutti gli episodi.

Su RaiPlay era possibile vedere le puntate di Sopravvissuti in diretta streaming, in contemporanea con la messa in onda televisiva su Rai 1, ma anche in qualsiasi altro momento si voglia: ogni singolo episodio è infatti caricati sulla piattaforma on demand subito dopo essere stato trasmesso da Rai 1. In questo modo chi ancora non ha visto la serie TV può recuperarla.

Riproduzione riservata © 2022 - DG