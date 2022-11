Ci sarà qualche novità rispetto alla precedente stagione, ma su Sky arriva Quelle brave ragazze 2: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tre amiche, non più giovanissime ma cariche di entusiasmo e vita, partono per un divertente viaggio insieme in giro per l’Europa dove dovranno anche compiere alcune missioni: arriva infatti in TV Quelle brave ragazze 2. Rispetto alla prima edizione ci sono tante novità, a partire dalle protagoniste del programma: vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su Quelle brave ragazze 2.

Quelle brave ragazze 2: il cast

Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti erano state le protagoniste della prima stagione, se le prime due le potremo rivedere anche in Quelle brave ragazze 2, Orietta Berti non ci sarà. Al suo posto troveremo un altro volto molto noto della televisione: Marisa Laurito.

Ad accompagnare Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito durante il loro viaggio è Alessandro Livi, autista tuttofare che chi ha visto la prima edizione del programma ha già imparato a conoscere.

Quelle brave ragazze 2: quando inizia?

Non c’è ancora una data precisa di uscita di Quelle brave ragazze 2, quel che è certo è che la nuova edizione del programma andrà in onda su Sky Uno nel 2023. Non è nota neppure la destinazione del viaggio.

“Quelle brave ragazze è uno show speciale, un’idea nuova e semplice che racchiude in sé una potenzialità esplosiva. Attraverso un viaggio di scoperta e di avventura, 3 signore-ragazze, vere icone senza età, raccontano le loro vite, con spontanea e irresistibile ironia che diventa emozione e divertimento scoppiettante. E riescono a farlo con un linguaggio che non ha età, come ha dimostrato la scorsa stagione diventata un piccolo cult anche per il pubblico più giovane” ha spiegato Antonella D’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia.

