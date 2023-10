La rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano potrebbe avere presto un nuovo capitolo. La donna pronta a raccontare la verità.

L’annuncio di Sophie Codegoni sulla rottura con Alessandro Basciano, poi la replica del ragazzo e ora, forse, un nuovo capitolo. L’ex gieffina è pronta a parlare e raccontare tutta la sua verità. La conferma è arrivata via social dove Verissimo, il programma di Silvia Toffanin, ha annunciato che l’influencer sarà ospite sabato 14 ottobre.

Sophie Codegoni pronta a parlare della rottura con Basciano

“Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto”. Erano state più o meno queste le parole della Codegoni per annunciare la fine della relazione con Basciano.

Frasi a cui l’uomo, dopo alcune ore, aveva replicato spiegando: “Stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati. Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta a una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento”.

Ora, però, potrebbero esserci ulteriori novità. Infatti, come detto, il profilo Instagram ufficiale del programma Verissimo ha annunciato che nella puntata di sabato 14 ottobre, sarà presente proprio la bella Sophie che rilascerà un’intervista a Silvia Toffanin con “la sua verità” sulla rottura.

L’account della trasmissione ha infatti scritto nella didascalia che accompagna l’annuncio: “Sta affrontando un momento delicato: sabato a Verissimo tutta la verità di Sophie Codegoni!”.

Staremo a vedere, quindi, cosa la donna vorrà dire a proposito della storia finita con Alessandro e, soprattutto, se fornirà davvero dettagli diversi da quelli già noti. Nelle scorse, va detto, l’influencer era già scoppiata a piangere durante Casa Chi parlando proprio della sua situazione sentimentale attuale.

Di seguito anche il post Instagram di Verissimo che fa riferimento proprio a “tutta la verità” della donna sulla rottura col compagno: