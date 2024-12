Sono Lillo: ecco le location della serie TV

Ecco quali sono le location di Sono Lillo, la serie TV con protagonista proprio Lillo nei panni di se stesso e del suo alter ego Posaman.

Quando si pensa a LOL, uno dei primi comici a cui inevitabilmente che salta alla mente è Lillo: con il suo Posaman (ma non solo) ha fatto ridire milioni di spettatori, tanto che Amazon Prime Video, sull’onda del successo avuto da questo personaggio, ha deciso di realizzare la serie TV Sono Lillo, che a partire da domenica 22 dicembre è trasmessa anche su Italia 1. La trama è incentrata proprio su Lillo che, dopo la rottura con la moglie, decide di stravolgere la propria carriera e lasciarsi alle spalle Posaman. Vediamo ora quali sono le location di Sono Lillo.

Sono Lillo: le location della serie TV

La storia raccontata in Sono Lillo è ambientata interamente a Roma e anche location della serie TV si trovano tutte nella Capitale. Guardando la serie TV si può facilmente riconoscere, in più di una scena, il gazometro presente nel quartiere Ostiense. Altre scene sono state girate sul Ponte dell’Industria, che è conosciuto anche come Ponte di Ferro. Lì vicino c’è anche la casa dove abita il protagonista.

Lillo Petrolo

Tra i luoghi di Roma dove sono stati girati gli episodi di Sono Lillo c’è poi la passerella pedonale di via degli Annibaldi, il Ponte della Scienza e il completo della Città del Sole. L’appartamento di Claudia si trova invece in via delle Carine.

Sono Lillo: il cast della serie TV

Oltre ovviamente a Lillo Petrolo, nel cast di Sono Lillo troviamo anche Sara Lazzaro nei panni della moglie del protagonista, Marzia. E poi ancora ci sono Pietro Sermonti, Cristiano Caccamo, Anna Bonaiuto, Paolo Calabresi, Camilla Filippi, Valerio Lundini, Michela Giraud, Caterina Guzzanti, Stefano Rapone, Emanuela Fanelli e Maccio Capatonda.