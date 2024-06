Sonia Bruganelli chiude alla possibilità di essere opinionista nei reality show: “Ho esaurito il mio tempo”. L’annuncio shock.

Sonia Bruganelli, celebre opinionista e imprenditrice, ha annunciato che non tornerà a ricoprire il ruolo di opinionista né al Grande Fratello né a L’Isola dei Famosi. La notizia ha suscitato grande interesse tra i fan e gli addetti ai lavori, soprattutto dopo le sue recenti dichiarazioni in merito.

Ma scopriamo che cosa ha detto.

Sonia Bruganelli: l’annuncio shock

Durante una sessione di domande e risposte su Instagram, Sonia Bruganelli ha risposto in maniera chiara e decisa alla domanda di un fan che le chiedeva se avrebbe ripreso il ruolo di opinionista nei reality.

Sonia Bruganelli

“No, credo di aver esaurito il mio tempo per commentare reality” ha affermato senza mezzi termini. Questa dichiarazione segna una svolta significativa per l’ex moglie di Paolo Bonolis, che negli anni passati ha spesso cambiato idea su questo argomento.

Sebbene Sonia Bruganelli abbia chiuso la porta alla possibilità di tornare come opinionista, ha lasciato una piccola apertura per il futuro. Durante un’intervista a Casa SDL, ha menzionato che, al momento, non considera nemmeno l’idea di condurre un reality show. Tuttavia, ha aggiunto che “Mai dire mai“, una frase che suggerisce che le sue decisioni potrebbero cambiare in futuro.

Il futuro di Sonia Bruganelli

La decisione di Sonia Bruganelli di allontanarsi dai reality potrebbe segnare l’inizio di un nuovo capitolo nella sua carriera. Con la chiusura di L’Isola dei Famosi e con Temptation Island all’orizzonte, resta da vedere quale sarà il prossimo passo per l’imprenditrice.

Al momento la Bruganelli potrebbe aver deciso di prendersi del tempo lontano dalla televisione per sperimentare nuovi percorsi della sua carriera, o anche semplicemente per godersi la sua nuova relazione con Angelo Madonia lontano dai riflettori.

Per l’opinionista, quindi, si apre un nuovo capitolo della sua vita che potrebbe condurla lontano dalla televisione e, soprattutto, dai reality.