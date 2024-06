Chiara Ferragni e la nuova fiamma di Fedez, Garance Authié, si sono scambiate frecciatine social. Ecco cosa è successo.

La recente separazione tra Chiara Ferragni e Fedez continua a far parlare di sé, soprattutto con l’ingresso in scena della nuova fidanzata del rapper, la modella francese Garance Authié. Tra frecciatine social e il sostegno inaspettato del padre di Fedez, la vicenda si fa sempre più interessante.

Ma vediamo che cosa è successo nelle scorse ore.

La frecciatina social di Chiara Ferragni a Garance Authié e la risposta

La relazione tra Fedez e Garance Authié sembra procedere a gonfie vele. I due sono stati recentemente avvistati in un ristorante con vista sul Duomo di Milano, alimentando le voci sulla loro storia d’amore.

Tuttavia, Chiara Ferragni, l’ex moglie di Fedez, non è rimasta in silenzio. La celebre imprenditrice digitale ha lanciato diverse frecciatine all’ex marito, pubblicando uno screen del suo cellulare che mostra che ascoltava la canzone “Anna”, che dice “My little baby“. Questo gesto è stato visto dai fan come un chiaro riferimento alla nuova relazione di Fedez.

Garance Authié ha risposto prontamente alle frecciatine di Chiara Ferragni.

Infatti, poche ore dopo le storie pubblicate dall’influencer, Garance ha pubblicato un video su TikTok in cui ballava proprio su questa canzone, con un sorrisino ironico che non è passato inosservato ai fan della Ferragni. Questo gesto ha scatenato una serie di commenti divertiti, alimentando ulteriormente le voci sulla rivalità tra le due donne.

Il sostegno inaspettato a Chiara Ferragni

Un elemento sorprendente in questa vicenda è il sostegno del padre di Fedez, Franco Lucia, nei confronti di Chiara Ferragni.

Infatti, nonostante la separazione, Franco continua a mettere “mi piace” ai post di Chiara, in particolare quelli in cui sono presenti frecciatine al figlio. Questo atteggiamento potrebbe essere interpretato come un tentativo di mantenere rapporti civili tra le famiglie, soprattutto in vista del divorzio imminente.