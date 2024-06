La cantante Giorgia condivide un post in ricordo di un collaboratore, scomparso a causa di un incidente. Il commosso addio su Instagram.

La tragica scomparsa di Stefano Mancini, uno dei tecnici dei concerti di Giorgia, ha scosso profondamente la cantante e il suo team. Stefano, di soli 35 anni, ha perso la vita in un incidente con la moto in Abruzzo. La notizia è stata resa pubblica ieri, lasciando un vuoto nel cuore di chi lo conosceva e apprezzava.

L’omaggio di Giorgia su Instagram

Su Instagram, Giorgia ha voluto ricordare Stefano con un post toccante, accompagnato da una foto scattata nei camerini durante l’ultimo tour insieme. La cantante ha descritto Stefano come parte integrante della “famiglia” dei tecnici, essenziali per il successo dei suoi concerti. “Stefano era una persona che dava sempre il massimo, contribuendo con impegno, capacità e un sorriso costante” ha scritto Giorgia.

Giorgia ha espresso tutto il suo affetto e il suo cordoglio per la perdita di Stefano, rivolgendosi anche alla sua famiglia e alla fidanzata. “Penso alla sua fidanzata, alla famiglia e agli amici. Io posso dire di essere stata fortunata ad averlo avuto con noi per tutto il lavoro live dello scorso anno e insieme agli altri non lo dimenticheremo mai” ha aggiunto la cantante.

Giorgia, il sostegno di amici e colleghi

La commozione della cantante è condivisa da molti, inclusa Laura Pausini, che ha commentato il post: “Mi dispiace tanto, un abbraccio a tutte le persone che gli vogliono bene“.

Anche altri colleghi di Giorgia, come Paola Iezzi, hanno commentato il post, con un cuore spezzato o con una dedica affettuosa. Tra i commenti ci sono anche quelli di Emanuel Lo, Fiordaliso, Ermal Meta e ancora quelli di Elena Sofia Ricci e Andrea Delogu.