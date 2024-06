Paola Caruso è dimagrita, le foto preoccupano i fan. La showgirl risponde sulla sua salute e quella del figlio Michele.

Paola Caruso, showgirl nota per il suo ruolo di Bonas nel programma “Avanti un Altro”, ha recentemente attirato l’attenzione dei media e dei fan per il suo notevole dimagrimento. Le foto scattate in un parco di Milano, dove Paola era in compagnia del figlio Michele, hanno sollevato numerose preoccupazioni riguardo alle sue condizioni di salute. La risposta della Caruso non si è fatta attendere, con parole che rivelano molto sul suo stato d’animo e sulle sfide che sta affrontando.

Le preoccupazioni dei fan per Paola Caruso

Le immagini diffuse sui social media hanno subito scatenato una valanga di commenti e messaggi dai fan, preoccupati per l’apparente perdita di peso della showgirl.

Paola Caruso, conosciuta in passato per le sue forme prosperose, ha mostrato un fisico decisamente più asciutto, alimentando speculazioni su possibili problemi di salute. La reazione dei suoi follower è stata immediata e in molti si sono chiesti il motivo di questo cambiamento drastico.

Paola Caruso risponde alle preoccupazioni dei fa: “Il dolore ti cambia”

Paola Caruso ha scelto di rispondere direttamente ai suoi fan tramite i social media, esprimendo gratitudine per i messaggi di affetto ricevuti. “Grazie a tutti i messaggi carini scritti dalle persone dolci e gentili che mi seguono“, ha dichiarato. “Sono dimagrita sì, è vero… Sia per scelta sia perché il dolore ti cambia, è la cruda verità. Ti logora l’anima, e il corpo è lo specchio dell’anima“.

Paola ha poi condiviso un messaggio di speranza, affermando: “Ora sembra che il Cielo mi stia donando un po’ di felicità, gioia e amore“.

Il dolore menzionato da Paola Caruso è strettamente legato alla situazione del figlio Michele, vittima di un caso di malasanità durante una vacanza in Egitto.

Infatti, a seguito di una febbre alta, al bambino è stata somministrata un’iniezione tossica che ha compromesso la sua capacità di camminare. Paola ha recentemente dichiarato che Michele “Non guarirà mai” e che “Dovrà portare il tutore per tutta la vita“. Questa difficile situazione familiare ha inevitabilmente avuto un impatto significativo sulla salute e sul benessere di Paola.