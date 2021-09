La modella da adolescente ha sofferto un lutto che l’ha segnata per sempre.

Si sa, sono stati tanti gli amori vissuti da Soleil: l’ex tronista Luca Onestini, Marco Cartasegna, Jeremias Rodrigues e persino un flirt con l’attuale coinquilino Gianmaria Antinolfi. Ma c’è stato un ragazzo in particolare che le ha lasciato il segno e che rimarrà per sempre nei suoi ricordi. Si tratta del suo primo fidanzato, Kevin, scomparso purtroppo prematuramente.

La showgirl, partecipando ad una sfida social, lo scorso anno ha postato tra le stories una foto, dove vediamo lei adolescente insieme al suo ragazzo dell’epoca. Al momento dello scatto, stavano facendo una vacanza insieme alle Hawaii nel 2010 e avevano finito il loro primo corso da sub. “Si chiamava Kevin, ora è in paradiso“, commenta nella didascalia. “Una delle persone più belle della mia vita.. Ora è in paradiso, ma lo amo e lo terrò per sempre nel mio cuore, in un certo senso come se vivesse dentro di me“.

Senza dubbio il ricordo che ha scelto di condividere è molto sofferente e non deve essere stato facile parlarne, anche perché non possiamo sapere cosa sia successo al ragazzo. Siamo sicuri però del fatto che Soleil ha cercato di omaggiarlo al meglio delle possibilità.